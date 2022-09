Das verdienen die Töchter der Supermodels

Sie sind schon fast so erfolgreich wie ihre Mütter: Das verdienen Leni Klum und Co.

Wie die "Sun" vorrechnet, verdient der Supermodel-Nachwuchs schon fast so viel wie die ältere Generation: So soll Kaia Gerber (21, Tochter von Kult-Model Cindy Crawford, 56) mit ihren Laufstegauftritten in nur wenigen Jahren für Fendi oder Chanel bisher rund 3,5 Mio. Euro verdient haben. Ihre Mutter kommt rund 230 Mio. Euro.

© www.instagram.com/kaiagerber/

Heidi Klums Tochter Leni (18) verdiente als Model in den vergangenen zwei Jahren schon 2 Millioenn Euro. Heidi selbst soll 160 Mio. Euro schwer sein.

© Getty Images ×

Auch nicht schlecht im Geschäft ist Kate Moss' Tochter Lila Grace. Gemeinsam mit ihrer Mutter verdient sie 76 Mio. Euro.