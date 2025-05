Die Golden Globes erhalten eine neue Kategorie

Die Golden Globes werden um die Kategorie "Bester Podcast" erweitert.

Die Organisation will für die kommende Ausgabe die besten Podcasts auszeichnen. Am 11. Jänner 2026 wird bei der 83. Ausgabe der Golden Globes der neue Preis erstmals verliehen. Die Organisatoren sagten, der Schritt spiegle den wachsenden Einfluss und die Reichweite von Podcasts in der Unterhaltungsindustrie wider.

„Da sich die Welt der Unterhaltung ständig weiterentwickelt, freuen wir uns, neue Formen des Geschichtenerzählens auszuzeichnen“, sagte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. „Podcasts haben sich zu einem tiefgreifenden Medium für den Austausch von Geschichten und den Aufbau von Gemeinschaften über globale Grenzen und Generationen hinweg entwickelt.“

Immer beliebter

Der Preis wird Audio- und Video-Podcasts beinhalten und zeichnet die Arbeit, welche am meisten Einfluss im vergangenen Jahr hatte, aus. Die 25 beliebtesten Podcasts können für diese Kategorie nominiert werden, woraus sechs Finalisten bestimmt werden.

Nach Angaben des Unterhaltungsdatenunternehmens Luminate wird die Zahl der weltweiten Podcast-Zuschauer im Jahr 2026 voraussichtlich 600 Millionen übersteigen - ein starker Anstieg, der den rasanten Aufstieg des Mediums unterstreicht.