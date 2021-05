ESC: Corona-Alarm rund um Bueno-Show

Ein isländischer Tänzer wurde positiv auf Corona getestet.

Rotterdam. Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam hat es am Mittwochmorgen den ersten positiven Corona-Fall eines Künstlers gegeben, wie "eurovision.de" berichtet. Der Tänzer Jóhann Sigurður Jóhannsson von der isländischen Gruppe Daði og Gagnamagnið wurde positiv auf Covid getestet.

Island wird daher beim 2. Halbfinale am Donnerstag – wo übrigens auch Österreichs Vertreter Vincent Bueno auftreten wird – mit einem voraufgezeichneten antreten. Auch ein Live-Auftritt beim Finale am Samstag ist damit unwahrscheinlich, heißt es in einer Stellungnahme des isländischen Rundfunks RÚV.

Bereits vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass ein Mitglied der isländischen Delegation positiv getestet wurde. Die Gruppe verpasste dadurch bereits ihren Auftritt auf dem "Turquoise Carpet".