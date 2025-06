Hailey Bieber: Fans fordern Scheidung von Justin

Das Model hat gerade seine Kosmetikmarke für eine Milliarde US-Dollar verkauft - jetzt raten ihr die Anhänger zu einem drastischen Schritt.

Mit einem Milliarden-Deal sorgt Hailey Bieber (28) derzeit für internationale Schlagzeilen: Ihre 2022 gegründete Kosmetikmarke Rhode geht an den US-Beauty-Giganten e.l.f. Beauty – und das zu einem Kaufpreis von rund einer Milliarde US-Dollar (etwa 920 Millionen Euro). Ein bemerkenswerter Erfolg für das Model und die Unternehmerin, die sich in nur zwei Jahren in der Hautpflegebranche etabliert hat.

Höhenflug für Hailey

Laut Spiegel setzt sich die Summe aus 800 Millionen Dollar (rund 736 Millionen Euro) in bar und Aktien zusammen, dazu kommt ein möglicher Bonus von weiteren 200 Millionen Dollar, sollte das Unternehmen bestimmte Ziele erreichen. Rhode konnte zuletzt ein rasantes Umsatzwachstum verbuchen und erwirtschaftete jährlich über 200 Millionen Dollar – ein beachtlicher Wert in der hart umkämpften Beauty-Welt.

Während Hailey Bieber mit ihrer Geschäftstüchtigkeit und Markenstrategie punktet, zeigt sich ihr Privatleben in deutlich unruhigerem Fahrwasser. Ihr Ehemann, der kanadische Popstar Justin Bieber (31), gerät vermehrt in Kritik – nicht nur wegen seines unsteten Auftretens in der Öffentlichkeit, sondern auch aufgrund hartnäckiger Gerüchte über finanzielle Probleme. Im Zentrum der Spekulationen steht eine angebliche Millionenschuld bei seinem früheren Manager Scooter Braun (43).

Sorge um Justin

Zudem sorgte Justins Verhalten in sozialen Netzwerken zuletzt für Irritation. Ein Kommentar unter Haileys gefeiertem Vogue-Cover wurde von Fans als respektlos empfunden – erst nach einem öffentlichen Aufschrei änderte er seinen Beitrag. Für viele Beobachter wirkt der Kontrast zwischen Haileys Disziplin und Justins unstetem Auftreten immer deutlicher. In sozialen Medien fordern manche User sogar eine Trennung – eine drastische Reaktion, die zeigt, wie sehr das Paar im Fokus der Öffentlichkeit steht.

© Getty Images

Hailey selbst lässt sich davon wenig anmerken. Öffentlich kommentiert sie ihre private Lage kaum, wirkt jedoch gefestigt und selbstbewusst. Beruflich scheint sie sich jedenfalls auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere zu befinden – mit einem Deal, der sie endgültig als Geschäftsfrau etabliert. Ob ihr Erfolg auch privaten Rückenwind bringen wird, bleibt vorerst offen.