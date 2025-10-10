Krebs-Drama um "Emergency Room"-Star Alex Kingston

Mit Charme und Stärke tanzt sich Alex Kingston durchs britische „Strictly Come Dancing“. Was kaum jemand wusste: Die Schauspielerin hat erst vor Kurzem eine schwere Krebserkrankung überstanden.

Schauspielerin Alex Kingston, bekannt aus Serien wie „Emergency Room“ und „Doctor Who“, steht derzeit in der britischen Ausgabe von „Strictly Come Dancing“ auf der Tanzfläche – dem Pendant zu „Dancing Stars“. Gemeinsam mit Profitänzer Johannes Radebe begeistert die 62-Jährige Jury und Publikum mit Eleganz und Ausdruckskraft. Dass sie heute zu solchen körperlichen Leistungen fähig ist, war für Kingston lange Zeit kaum vorstellbar.

Die Schauspielerin hat nun öffentlich gemacht, dass sie im vergangenen Jahr gegen Gebärmutterkrebs gekämpft hat. Im Gespräch mit The Independent berichtete sie, dass sie erste Warnsignale ihres Körpers über längere Zeit ignorierte. „Ich dachte, das gehört einfach zum Älterwerden dazu“, erzählt sie. Erst eine Blutung während einer Theateraufführung habe sie alarmiert. Kurz darauf erhielt sie die Diagnose.





Schockierende Diagnose

„Es war ein Schock, weil ich generell eine sehr positive Lebenseinstellung habe“, sagt Kingston. Die Ärzte entdeckten den Krebs in den Eileitern – eine frühzeitige Diagnose, die ihr das Leben rettete. Es folgten eine größere Operation, einschließlich einer Hysterektomie, sowie eine Strahlentherapie. Ende vergangenen Jahres konnte die Behandlung erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Zeit der Krankheit sei für Kingston nicht nur belastend, sondern auch richtungsweisend gewesen. Nach der Genesung habe sie sich „zum ersten Mal seit Jahren wieder wie sie selbst“ gefühlt. Diese neu gewonnene Lebensfreude war auch der Grund, warum sie sich entschloss, bei „Strictly Come Dancing“ mitzumachen.

"Das Leben ist zu kurz"

„Als sie mich gefragt haben, dachte ich mir: Das Leben ist zu kurz“, erzählt sie. Heute gehe es ihr nicht darum, zu gewinnen – vielmehr wolle sie jeden Moment genießen. Ihrem Tanzpartner Johannes Radebe möchte sie aber dennoch so lange wie möglich Ehre machen: „Er gibt sich so viel Mühe für mich – ich möchte so weit wie möglich kommen, weil er es verdient hat.“