Österreicher bringen J.Lo im Sommer fast nach Wien

Die Ikone kehrt vor den Toren Wiens auf die Bühne zurück! Am 20. Juli ist es soweit.

Die legendäre Jennifer Lopez , aka J.Lo, eine der einflussreichsten Entertainerinnen unserer Zeit, bringt ihre spektakuläre Show „ UP ALL NIGHT LIVE“ am 20. Juli 2025 vor die Tore von Wien in den MVM Dome nach Budapest! Verantwortlich dafür ist die österreichische Künstleragentur Georg Leitner Productions GesmbH – unter der Leitung von Harald Buechel – die nicht nur die Budapest Show sondern gleich mehrere Konzert-Termine der Künstlerin in Osteuropa und Zentralasien bestätigt hat.

Hit-Show

Die Show wird eine elektrisierende Performance mit allen Chart-Hits: "Waiting For Tonight", "Jenny From The Block", "Let's Get Loud", "On The Floor" und viele mehr. Es wird eine energiegeladene, unvergessliche Show, die jeden in Atem halten wird - mit atemberaubenden Choreografien, spektakuläre Kostüme und einer Bühnenproduktion der Extraklasse.

Ausnahmekarriere

Als "ultimative Triple Threat" – Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin – dominiert Jennifer Lopez seit Jahrzehnten die Entertainment-Branche. Mit über 80 Millionen verkauften Alben, mehr als 15 Milliarden Streams und mehr als 29 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit.

Nach ihrem Auftritt bei den American Music Awards am 26. Mai in Las Vegas bringt Jennifer Lopez ihre internationale Tour auch in weitere Länder wie die Türkei, Ägypten, Italien, Polen, Rumänien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Spanien, Kasachstan, Armenien und Teneriffa. Fünf Shows in Osteuropa und Zentralasien wurden exklusiv von der österreichischen Agentur GLP gebucht.