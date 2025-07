Ozzy Osbourne: Erste Details zur Beerdigung – Musikstars reisen nach Birmingham

Der Black düstere Rocker soll sich für seine Beisetzung eine fröhliche Feier gewünscht haben. Zahlreiche internationale Top-Stars wollen von Osbourne Abschied nehmen und "Danke" sagen.

Der Schock sitzt tief – erst vor wenigen Tagen verstarb Rock-Ikone Ozzy Osbourne (†76). Noch gibt es keine offiziellen Informationen zur geplanten Beisetzung, doch aus Insiderkreisen ist zu hören, dass der Abschied von der Musiklegende alles andere als leise werden soll.

Wie die britische Sun berichtet, laufen bereits erste Gespräche über eine große Gedenkfeier in Birmingham – jener Stadt, in der Osbournes beispiellose Karriere einst ihren Anfang nahm. Ein Event, das nicht nur Fans, sondern auch zahlreiche prominente Wegbegleiter anziehen dürfte. Laut Quelle sollen hunderte Stars aus der Musikbranche dem „Prince of Darkness“ die letzte Ehre erweisen wollen.





Besonders ein Name fällt dabei ins Auge: Yungblud. Der junge Musiker galt als Hoffnungsträger für die nächste Generation – auch in den Augen von Ozzy selbst. Insider vermuten, dass er bei der Feier eine zentrale Rolle übernehmen könnte.

Private Trauerfeier

Während die große Hommage öffentlich geplant wird, soll die eigentliche Trauerfeier im privaten Rahmen stattfinden – still, im Kreis der engsten Familie. Dennoch bereiten sich viele Fans darauf vor, sich in den Straßen von Birmingham zu versammeln. Schon jetzt wurde die Heimatstadt seiner Band Black Sabbath mit Blumen und Kerzen überschüttet.

Auch aus der Welt der Musik trudelten emotionale Abschiedsworte ein: Künstler wie Elton John und Coldplay-Frontmann Chris Martin bekundeten ihre Trauer bereits in den sozialen Medien.

Ozzys Wunsch

Ozzy selbst hatte bereits vor Jahren klargemacht, dass er keinen traurigen Abschied wolle. In einem Interview mit The Times sagte er 2011: „Es soll nicht um die schlechten Zeiten gehen.“ Seine Vorstellung einer idealen Beerdigung? Keine Tränen, kein Pathos – sondern ein letztes großes „Danke“. Ein Wunsch, den seine Fans und Freunde ihm offenbar erfüllen wollen.