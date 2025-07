Zwei Tage vor seinem Tod: Letztes Familienvideo von Ozzy aufgetaucht

Es sind rührende Bilder, die die Welt bewegen: Ozzy Osbourne, die britische Rock-Ikone, wurde in einem liebevollen Video gezeigt – nur zwei Tage vor seinem Tod. Der Clip zeigt den „Prince of Darkness“ am Küchentisch seines Anwesens – gemeinsam mit Tochter Kelly Osbourne (40) und Enkel Sidney (2)

Das kurze Video, das Kelly Osbourne am 20. Juli auf Instagram teilte, zeigt einen überraschend lebensfrohen Ozzy. Er sitzt mit Kopfhörern an seinem Küchentisch, liest Zeitung und spielt mit seinem Tablet. Als Kelly ihn auffordert, „Guten Morgen“ zu sagen, antwortet der 76-Jährige freundlich: „Good morning“. Ein intimer Moment inmitten von Familie und Frieden – und offenbar sein letzter, festgehaltener Gruß an die Welt. Ozzy Osbourne © Instagram Zwei Tage später: Ozzy stirbt – Notarzt kämpfte zwei Stunden um sein Leben Am Dienstag, nur 48 Stunden nach dem Clip, wurde ein Notruf von Osbournes Anwesen, dem rund 350 Hektar großen Welders House, abgesetzt. Ein Luftrettungshubschrauber landete vor Ort, Sanitäter kämpften zwei Stunden lang um das Leben des Rockstars – vergeblich. Die Familie bestätigte später seinen Tod mit den Worten, er sei „umgeben von Liebe“ gestorben. Lesen Sie auch: Ozzy Osbourne (†76): Sanitäter kämpften zwei Stunden – vergeblich

Ozzy Osbourne rockt Abschiedskonzert auf Thron Abschied im kleinen Kreis? Wie die Daily Mail berichtet, sei Ozzys Ehefrau Sharon Osbourne (71) nach dem Tod ihres Mannes am Boden zerstört. Freunde befürchten um ihre Gesundheit – sie soll zu geschwächt für eine große, öffentliche Trauerfeier sein. Insider berichten, dass sie überlege, ihren Ehemann im Garten des Familienanwesens beisetzen zu lassen – im engsten Kreis. Sharon Osbourne dankt für die Anteilnahme © Getty Am Mittwoch bedankte sich Sharon öffentlich für die weltweite Welle an Trauer und Anteilnahme. Unzählige Fans, Musiker und Wegbegleiter hatten den Tod des Musikers betrauert und ihn als „Legende, Pionier und einzigartigen Künstler“ gewürdigt.