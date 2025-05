Superstar Rihanna trauert um ihren Vater (†70)

Rihannas Vater Ronald Fenty im Alter von 70 Jahren verstorben.

Wie das US-Magazin People.com berichtet, ist Ronald Fenty, der Vater der Sängerin Rihanna (37), verstorben.

Todesursache noch unklar

Er soll nach kurzer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben sein. Weitere Einzelheiten zur Todesursache wurden bislang nicht veröffentlicht. Das genaue Todesdatum ist bislang nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll Ronald Fenty im Kreise seiner Familie in Los Angeles verstorben sein.

Bei ihrem Vater

Laut Informationen von TMZ wurde Rihannas Bruder Rajad Fenty (29) bereits am Mittwoch, dem 28. Mai, im Cedars-Sinai Medical Center gesehen – dem Krankenhaus, in dem Ronald Fenty offenbar seine letzten Tage verbrachte. Auch Rihanna selbst soll sich in dieser Zeit bei ihrem Vater aufgehalten haben.

Ein schwieriges Vater-Tochter-Verhältnis

Ronald Fenty war mit Monica Braithwaite (56) verheiratet, der Mutter von Rihanna. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter galt in der Vergangenheit als angespannt. Im Jahr 2019 reichte Rihanna sogar Klage gegen ihren Vater ein, da er ihren Namen angeblich ohne Zustimmung für geschäftliche Zwecke genutzt habe. Die Auseinandersetzung hätte beinahe vor Gericht geendet, doch rund zwei Jahre später zog die Sängerin die Klage wieder zurück.

Mehr in Kürze...