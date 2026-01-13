Zehn Jahre nach ihrem Abschied als Katniss Everdeen sorgt Jennifer Lawrence mit wenigen Worten für große Aufregung. Rund um das neue "Hunger Games"-Prequel verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches Comeback.

Das kommende Prequel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" spielt 24 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Filmreihe. Die Geschichte setzt am Morgen der Ernte für die 50. Hungerspiele an, auch bekannt als der zweite Jubel-Jubiläumskampf. Obwohl der Film zeitlich lange vor Katniss Everdeen angesiedelt ist, mehren sich nun Spekulationen über einen Auftritt der ikonischen Figur.

Im Podcast "Happy Sad Confused" wurde Jennifer Lawrence darauf angesprochen, ob sie bereits Kontakt mit Regisseur Francis Lawrence hatte. Ihre Antwort: „Vielleicht. Vielleicht hatten wir das ja schon.“ Auf die kursierenden Gerüchte im Netz angesprochen, sagte sie zudem: "Oh ja, es ist schon im Internet" – ohne die Spekulationen klar zu dementieren.

„Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" spielt 24 Jahre vor den Ereignissen von „The Hunger Games" und folgt dem jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der auserwählt wird, an den 50. Hungerspielen teilzunehmen. Er lässt seine große Liebe Leonore Dove Baird (Withney Peak) zurück und stürzt sich in den Wettkampf. In der Arena wartet auf Haymitch und Maysilee Donner (Mckkenna Grace) ein erbarmungsloses Jubiläumsspiel.

Katniss im Buch präsent

Für Leserinnen und Leser der Romanvorlage von Suzanne Collins kommt die Aufregung nicht überraschend. In "Sunrise on the Reaping" taucht Katniss Everdeen in der Geschichte auf. Ob und in welcher Form Jennifer Lawrence diese Rolle im Film erneut übernehmen könnte, bleibt jedoch offen.

Laut Produktionsfirma Lionsgate soll das Prequel erneut tief in die Welt von Panem eintauchen. Die bisherigen Filme und Bücher waren ein weltweiter Erfolg. Gleichzeitig hatte "Mockingjay" zentrale Elemente des Systems der Hungerspiele beendet – Katniss ließ dieses Leben hinter sich.

Frühere Aussagen befeuern Hoffnung

Bereits 2023 hatte Lawrence ihre grundsätzliche Offenheit für eine Rückkehr betont. Gegenüber Variety sagte sie damals: „Oh mein Gitt! Natürlich! Wenn Katniss jemals zurück in mein Leben kommt - 100 Prozent!" Ihre aktuellen Aussagen lassen Fans nun erneut hoffen.