Zac Efron sorgt für Schock-Moment: Notfall auf Ibiza

Zac Efron hat seine Fans erschreckt, nachdem er während seines Urlaubs auf Ibiza Bewusstlos im Pool lag.

Schauspieler Zac Efron (36), bekannt aus "High School Musical", hat seine Fans kürzlich mit einem Vorfall während seines Urlaubs in Europa in Sorge versetzt. Nach Stationen in Griechenland und Frankreich hält sich Efron aktuell auf Ibiza auf.

Der Schauspieler hatte sich eine Villa gemietet, um nach der Promotion seines neuen Films "A Family Affair" zu entspannen. Wie "TMZ" berichtet, wurde Efron dort vor einigen Tagen bewusstlos im Pool entdeckt und von zwei Mitarbeitern aus dem Wasser gerettet. Details zu den Umständen des Zwischenfalls sind bislang unklar.

Vorsorglich im Krankenhaus

Ein Sprecher des Schauspielers gab am Wochenende gegenüber dem „People“-Magazin Entwarnung. Efron wurde am Freitag vorsorglich in ein Krankenhaus auf der Insel gebracht, konnte dieses aber am nächsten Morgen wieder verlassen. Laut dem Sprecher handelte es sich um einen „kleinen Schwimmunfall“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

© Instagram/Zac Efron

Mittlerweile hat sich Efron selbst an seine Fans gewandt. In einer Instagram-Story zeigte er sich wieder beim Training und schrieb dazu: „Glücklich und gesund. Danke euch für die Genesungswünsche.“