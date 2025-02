× „Bring Me Edelweiss“: neues Pop-Muscial lässt die 80er Jahre auferstehen

Das neue Musical „Bring Me Edelweiss“ feiert heute mit viel Pop und Pep im Metropol Premiere. Mit dabei die größten Hits der 80er Jahre sowie Vincent Bueno, der für uns 2021 den Song Contest rockte und Helden von morgen. Siegerin Cornelia Mooswalder

Mit „Bring Me Edelweiss“ lieferten Klaus Biedermann, Paul Pfab und Co. einen der größten Austropop-Hits der 80er Jahre. Drei Wochen auf Platz eins in Österreich. Dazu Chart-Spitzen-Positionen in Schweden, Finnland, Dänemark und Neuseeland.

Jetzt wird der Kulthit Thema eines neuen Pop-Musicals, das Markus Gull und Peter Hofbauer heute im Wiener Metropol aus der Taufe heben und damit den Erfolg von „Die Wonderboys von Hernois“ (2016) prolongieren wollen.

Die Story von „Bring Me Edelweiss“ verspricht viel Pep und Pop: Das Wiener Comedy-Gespann Jojo (EX-ESC-Star Vincent Bueno) und Walter (Stefan Bleiberschning) schließt sich nach beruflichen Rückschlägen mit den Girls Gabi (Helden von morgen. Siegerin Cornelia Mooswalder) und Uschi (Dagmar Bernhard) aus München für die neue Band BÖF…Die bayrisch österreichische Freundschaft zusammen. Für ihr erstes Album folgen sie den Tipps eines Ratgebers, das das Geheimnis verrät, wie man schnell und sicher an die Spitze der Hitparaden kommt. Doch so leicht, wie sich das liest, ist es freilich nicht. Auch weil die jeweiligen Manager ein Wörtchen mitzureden haben und die KI ins Spiel bringen wollen.

Mit dabei: ESC-Star Vincent Bueno (o.) und Helden von morgen. Siegerin Cornelia Mooswalder (u.)

Neben zahlreichen Musikzitaten aus den 80er Jahren wie „Bad“ von Michael Jackson oder „SOS“ von ABBA hat Christian Deix dafür zwölf neue Kompositionen im Sound dieses stilprägenden Jahrzehnts komponiert und arrangiert.