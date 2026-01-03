WAS NUN? fragt sich der österreichische Philosoph und Essayist.

Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der viele Menschen Rückschau betreiben, überlegen, was gut in jenem Jahr gelaufen ist und was weniger. Wir evaluieren, wohl mit dem Ziel zu optimieren. Kriege, Klimawandel, Pandemie und mehr Alltag.

Andere, mit weniger analytischem Zugang, fragen sich vielleicht nur: Was nun? Es ist dieselbe Frage, die Philosoph Konrad Paul Liessmann sich und uns in seinem neuen Buch mit ebendiesem Titel stellt. Kriege, Klimawandel, Rechtsruck, Inflation, Pandemie - die Krisenherde sind zahlreich. Sie unterbrechen unseren Alltag, so Liessmann, und sorgen dafür, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Wie aber sollen wir weitermachen, bei all den Krisen, die uns betreffen?

Werte

Liessmann bietet wie üblich kluge und horizonterweiternde Ansätze in diesem Buch. Wie können wir Toleranz leben, wenn Radikalisierung immer öfter zu Verbrechen führt? Wie haben Korruptionsfälle und Werteverfall Platz in unserem Leben? Der Philosoph stellt eine Frage und bietet viele Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Ein wichtiges Buch, das für angeregte Diskussionen sorgen kann.