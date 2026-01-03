Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Liessmann
© Arman Rastegar

Neues Buch

Liessmann: Krisensicher

03.01.26, 15:05
Teilen

WAS NUN? fragt sich der österreichische Philosoph und Essayist.

Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der viele Menschen Rückschau betreiben, überlegen, was gut in jenem Jahr gelaufen ist und was weniger. Wir evaluieren, wohl mit dem Ziel zu optimieren. Kriege, Klimawandel, Pandemie und mehr Alltag.

Mehr zum Thema

Andere, mit weniger analytischem Zugang, fragen sich vielleicht nur: Was nun? Es ist dieselbe Frage, die Philosoph Konrad Paul Liessmann sich und uns in seinem neuen Buch mit ebendiesem Titel stellt. Kriege, Klimawandel, Rechtsruck, Inflation, Pandemie - die Krisenherde sind zahlreich. Sie unterbrechen unseren Alltag, so Liessmann, und sorgen dafür, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Wie aber sollen wir weitermachen, bei all den Krisen, die uns betreffen?

Werte

Liessmann bietet wie üblich kluge und horizonterweiternde Ansätze in diesem Buch. Wie können wir Toleranz leben, wenn Radikalisierung immer öfter zu Verbrechen führt? Wie haben Korruptionsfälle und Werteverfall Platz in unserem Leben? Der Philosoph stellt eine Frage und bietet viele Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Ein wichtiges Buch, das für angeregte Diskussionen sorgen kann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden