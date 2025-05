Schotti ist wieder unterwegs

Michael Schottenberg hat ein neues Reisebuch herausgebracht: "Tirol für Entdecker"

Es ist wieder soweit und ein neues, das bereits sechste Buch der Reihe: "Schotti to go" ist zu erwerben. Am 12.5. erscheint "Tirol für Entdecker" vom sympathischen Ex-"Dancing Star" Michael "Schotti" Schottenberg, der zusammen mit Tanzprofi Conny Kreuter 2019 den souveränen zweiten Platz in der Tanzshow holte.

Seit 2020 ist Schottenberg der ORF-Reise-Experte im Studio 2 und nun will er uns in Buchform die Vorzüge Tirols näherbringen. Dabei konzentriert sich der Regisseur und Schauspieler nicht nur auf die schöne Natur des Bundeslandes, sondern vor allem auch auf besondere Geschichten.

© Martina Berger

© Martina Berger

Denn hier dreht sich alles um die Menschen, die Schotti ihre Geschichten anvertrauen, die damit Einblick geben, was Tirol ausmacht, was die Essenz ist. Hier gibt ein Murmelwanderführer Einblick in seinen Alltag, zeigen Holzkünstler ihre Kunstwerke und wird erklärt, was es mit dem Museumsfriedhof wirklich auf sich hat.