Buch Wien
© APA/GEORG HOCHMUTH

Andrang

Neuer Besucherrekord auf der Buch Wien 2025

17.11.25, 08:55
Mit einem neuen Besucherrekord ist am Sonntag die Buch Wien 25, Österreichs größte Buchmesse, zu Ende gegangen.  

Der Zuwachs um eine Halle und 20 Prozent Ausstellungsfläche schlug sich in einem Besucherplus von mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr nieder.

Rund 72.000 Interessierte wurden laut den Veranstaltern an den fünf Messetagen in der Messe Wien gezählt, wo insgesamt 516 Gesprächen, Workshops und Diskussionsformaten angeboten wurden.

 "Seit einigen Jahren dürfen wir uns jedes Mal darüber freuen, noch mehr Menschen für Literatur begeistern zu können", freute sich Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB), in einer Aussendung.

"Die Buch Wien hat sich mit Abstand zur wichtigsten Plattform für die Sichtbarkeit rund um das Buch im heimischen Markt entwickelt - und strahlt zunehmend über die Landesgrenzen hinaus." Patrick Zöhrer, Geschäftsführer der Buch Wien, ließ wissen: "Mit diesem Rückenwind freuen wir uns auf neue Projekte im kommenden Jahr." Die nächste Buch Wien findet von 25. bis 29. November 2026 statt.

