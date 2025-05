JJ ist fulminanter ESC-Gewinner: Morgen gegen 16.25 Uhr landet er in Schwechat

Im Anschluss wird es eine Pressekonferenz am Küniglberg geben.

Nach dem triumphalen Sieg beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel wird JJ heute, Sonntag, um 16.25 Uhr am Flughafen Wien Schwechat zurück in seiner Heimat Österreich erwartet.

Mehr zum Thema

Das ist der Live-Ticker zum Nachlesen

Im Anschluss ist eine Pressekonferenz im ORF-Zentrum am Küniglberg geplant, an der neben dem ESC-König unter anderen auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz teilnehmen werden.