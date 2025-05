× Song Contest startet mit James Bond Show

Ab 21 Uhr lässt uns JJ um den Song Contest Sieg zittern. Das Wettsingen wird spektakulär eröffnet.

Auch die Eröffnung, die am Freitag beim Jury-Finale erstmals gezeigt wurde, wird spektakulär: Nachdem Nemo im Vorjahr die gläserne ESC Trophäe zerbrochen hat warten die Moderatorinnen Michelle Hunziker, Hazel Brugger, die sogar schon einen Ersatz-Preis aus einer Wasserflasche und Alu-Folie gebastelt hätte, und Sandra Studer backstage auf eine Neue Trophäe.

Und die wird dann auf spektakulärem Wege quer durch die Schweiz und begleitet von ESC-Klassikern wie „Ein bißchen Frieden“, „Fly on the Wings of Love“ oder Conchitas-Sieger-Hymne „Rise Like A Phoenix“ nach Basel gebracht. Via Flugzeug, mit Fallschirmsprung, auf Skiern, Mountainbike oder im Kajak. Eine coole Idee, die dem ESC ein bisschen James Bond Feeling gibt. Spannung ist ja ohnedies garantiert. Der Sieger wird ja erst gegen 1 Uhr früh verkündet und dazu spitzt sich das Duell zwischen unserem JJ und den Schweden immer mehr zu.

Dazu sind beim Finale neben den 6.500 Fans in der St. Jakobshalle sogar weitere 36.000 Fans im nahen Fußball-Stadion beim Public Viewing dabei. Sie dürfen nach wie vor auf die große Sensation hoffen. Céline Dion, die ja 1988 den ESC-Sieg für die Schweiz holte, soll bereits am Freitag aus Paris kommend in Basel eingejettet sein und trotz ihrer schweren Erkrankung das Finale mit dem Sieger-Song „Ne partez pas sans moi“ rocken. Für das Halbfinale hat sie ja nur eine Grußbotschaft geschickt.