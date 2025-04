× 4 Filme: Das sind die neuen Beatles

2028 bringt Sam Mendes gleich 4 Beatles Filme. Jetzt wurden die Hauptdarsteller präsentiert.

Nicht John, Paul, George und Ringo, sondern Harris, Paul, Joseph und Barry - das sind die neuen Beatles! Am Montag zeigte Regisseur Sam Mendes bei der Sony’s CinemaCon Präsentation im Caesars Palace von Las Vegas erstmals seine Fab Four, die ab April 2028 in gleich vier Beatles-Filmen die Hauptrolle übernehmen. Harris Dickinson spielt John Lennon, Paul Mescal wird als Paul McCartney zu sehen sein, Barry Keoghan als Ringo Starr und Joseph Quinn als George Harrison.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Sony Pictures-Chef Tom Rothman sagte, Mendes plane, die vier Filme im April 2028 zu veröffentlichen, um den ersten „binge-able Moment“ im Kino zu markieren. „Die Geschichte ist zu umfangreich, um sie in einen einzigen Film unterzubringen,“ so Mendes, der die Reihenfolge der vier Filme noch nicht bestätigt hat.

© Apple Music ×

Jeder der vier Filme wird aus der Perspektive eines der vier Beatles erzählt. Es ist zudem der erste Film überhaupt, dem die Musikrechte an der Diskografie der Beatles zugesprochen wurden.