× Bilderbuch feiner den 20er in der Stadthalle

„20 Jahre Bilderbuch, 10 Jahre Schick Schock, 1x Wiener Stadthalle.“ Österreichs spannendste Band hat heute viel Grund zum Feiern.

Schönbrunn, Nova Rock oder das Ukraine Benefizkonzert in Stadion. Wo immer Bilderbuch im großen Rahmen aufspielten setzten sie mehr als starke Akzente. Sogar in fernen Los Angeles. Nachzuhören auf einer eben zum Record Store Day veröffentlichten Picture Disc. Jetzt nimmt Österreichs spannendste Band zum ersten Mal die Wiener Stadthalle ins Visier. Heute, Donnerstag hat man dort gleich doppelten Grund zu feiern. Den 20. Bandgeburtstag und das 10-jährige Jubiläum des Referenz-Albums „Schick Schock“. Die Ankündigung dafür war großkotzig minimalistisch: „20 Jahre Bilderbuch, 10 Jahre Schick Schock, 1x Wiener Stadthalle.“ Über 10.000 Fans sind dem Ruf gefolgt. Es gibt bei oeticket und ticket24.at nur wenige Restkarten.

„Der Hype nicht mehr so wichtig ist. Für uns ist es wichtig als Musiker zu existieren,“ erklärt Sänger Maurice Ernst, vom GQ Magazin ja zum "bestangezogensten Mann Österreichs" gekürt, den aktuellen Status Quo.

Die Jubiläums-Show verspricht ein überdimensionales Multimedia-Spektakel. Zu Kulthits wie „Maschin“, „Bungalow“ oder „Spliff“ fährt man mit opulenter Video-Show, Ausdruckstanz und Pink Floyd artigen Sound Collagen auf. „Das beste Gitarren-Solo in ganz Europa hört man gerade bei Bilderbuch“ und das nicht nur in Wien, sondern wirklich in halb Europa.

Der Stadthallen-Show setzt man ja auch Auftritte in u.a. Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei oder Deutschland drauf. Und das „Heimspiel“ am 1. August beim Festwochen Open Air im Toscanapark von Gmunden.