Calum Scott lässt in Wien Whitney Houston auferstehen

1987 lieferte Whitney Houston den Welthit „I Wanna Dance With Somebody“. Am Montag singt sie ihn im Gasometer. Beim Wien Konzert von Pop-Durchstarter Calum Scott, der mit einem Gänsehaut Duett zu Tränen rührt.

Im Mai 2010 war Whitney Houston das letzte Mal live in Wien zu sehen. Nur 5.000 Fans bei der Denkmal-Demontage des einstigen Weltstars. Jetzt, mehr als 13 Jahre nach dem sie vollgepumpt mit Kokain in eine Hotelbadewanne in Los Angeles ertrank, ist das mit 22 American Music Awards dekorierte Stimmwunder wieder in Wien zu hören. Calum Scott lässt Whitney am Montag für 3.500 Fans im ausverkauften Wiener Gasometer auferstehen. Als Gesangs-Partnernerin und Video-Show zum aktuellen Gänsehaut-Duett „I Wanna Dance With Somebody“, das bereits 1,6 Millionen Menschen auf YouTube zu Tränen rührt.

„Das war ein Wink des Schicksals. Ich habe den Song bei meiner Tour mit Ed Sheeran mit meinem Hit „Dancing On My Own“ vermischt. Ein Video davon fand auch bei Whitney Nachlassverwaltern Anklang und sie haben mich gedrängt ein Duett aufzunehmen“, kann Calum sein Glück gar nicht fassen.

Vor allem, weil Whitneys Agenten sogar die Original-Spuren, des 14 Millionenfach verkauften Dancefloor-Krachers aus dem Jahr 1987 zur Verfügung stellten. „Das war das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Daher war es eine unglaubliche Ehre, auch wenn es extrem einschüchternd war. Wenn man mit einer Stimme wie Whitneys arbeiten kann, ist das beängstigend, weil sie so eine unglaubliche Künstlerin war!“

Mit dem sensationellen Whitney-Duett setzt der 37-jährige Brite seinen Erfolgsrun fort: 2015 holte er sich bei „Britain’s Got Talent“ den Goldene Buzzer und lieferte dann mit seinem Cover von Robyn’s „Dancing On My Own“ in England den Sommerhit des Jahres. 2018 kam das Debut-Album „Only Human“. 2021 stürmte er mit der Lost Frequencies Kollabo "Where Are You Now“ auch bei uns bis auf Platz 3 hoch. Und jetzt lässt er den Mitsing-Hit „Roots“ das Hit-Album „Avenoir“ folgen.

Die Essenz daraus und Chart-Kracher wie „You Are The Reason“ oder „Dancing On My Own“ gibt’s am Montag live im Wiener Gasometer zu hören. Das Gänsehaut-Duett „I Wanna Dance With Somebody“ mit Whitney Houston ja sowieso. Das steht als 10. Song auf der Setlist.