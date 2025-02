"In ana aundan Sproch": Seiler und Speer machen jetzt Italopop!

Seiler und Speer bringen mit "In ana aundan Sproch" eine Hommage an den Italopop. Und an die Liebe. Die Demo-Version hat Seiler ja schon 2021 für seine damalige Freundin Anna Carina Buchegger geschrieben.

„Das jetzt einmal die letzte Ballade für lange Zeit. Wir schieben dann wieder an.“ Zum letzten Hit „Irgenwie“, mit dem sie wieder für Gänsehaut sorgten („Der Text fließt mir über die Ohren mitten ins gebrochene Herz“) kündigten es Christopher Seiler und Bernhard Speer im oe24-Interview bereits an. Jetzt ist es soweit. Ab Freitag lässt es das Hit-Duo mit "In ana aundan Sproch" wieder krachen. Und das wirklich in einer anderen Sprache. Der Refrain des Liebeslieds mit Zeilen wie „I waß ned was i machen soll. Keinen Plan ob i blären oder lachen soll. Bevor I fall‘ in a schwarzes Loch sag I’s in ana aundan Sproch“ wird nämlich auf Italienisch gesungen!

„Es ist ein Song in Mundart. Nur eine Phrase ist auf italienisch. Ich bin nämlich nicht der Italo-Pop-Sänger“, erklärt Christopher Seiler den neuen Hit, den er in der Demo-Version „Così tanta" (auf dt. So viel)“ 2021 sogar schon live am Donauinselfest präsentierte. Als Liebeslied für seine damalige Freundin Anna Carina Buchegger. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt den Song mit Seiler und Speer zu releasen."

Seiler 2021 am Donauinselfest (o.) mit Song für Anna Carina Buchegger (u.).

Ab 5. März gehen Seiler und Speer damit auch auf große Tournee . Auftakt in Zürich, dann gleich 9 Deutschland-Konzerte. Am 6. Juni lässt man das neue Album „Hödn“ folgen, mit dem man am 19. Juli dann sogar im Ernst Happel Stadion aufspielt. “Über fünf Jahre nach unserem letzten Studio-Album 'Für immer' ist es ja an der Zeit, dass wieder mal was Neues kommt. Man kann ja nicht nur mit den alten Liedern auf die Bühne gehen. Vor allem nicht im Happel .“

Für das einzige Österreich-Konzert unter dem Motto „A schware Partie“ („Das haben irgendwelche kreativen Köpfe aufs Plakat geschrieben.") hat man auch eine illustre Gästeschar geladen: Star-Komiker Otto und seine Friesenjungs, Wolfgang Ambros, Opus und die Schick Sisters oder Kabarettist Thomas Stipsits mit einem Musikprogramm. Dazu werden auch Gast-Auftritte von Josh., Gert Steinbäcker oder Christian Kolonovits erwartet. Über 35.000 Tickets sind bereits verkauft.