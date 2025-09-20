Josh. zündet heißes Wien-Doppelpack

Chart-Kaiser Josh. rockt am Mittwoch und Donnerstag die Wiener Open Air Arena.Für 7.000 Fans gibt's auch den neuen Hit "Ich tanze meinen Namen."

Erst letzten Sonntag heizte er in Klagenfurt für Robbie Williams die Stimmung ein. Jetzt zündet Josh. sein großes Wien-Heimspiel. Und das gleich im Doppelpack. Nachdem das Arena Open Air am Donnerstag (25. September) in Windeseile ausverkauft war, gibt‘s schon am Mittwoch (24. 9.) ein Vorspiel, für das bei oeticket und ticket24.at noch einige Restkarten erhältlich sind.

© zeidler

© Warner Music

7.000 Fans, also fast so viele wie beim für das aktuelle Album "Es ist alles in Ordnung" mitgeschnittenen Stadthallen-Konzert sind in der Arena dabei. Und die dürfen sich nicht nur auf Chart-Hits wie "Expresso & Tschianti", "Tickets für Oasis" oder "Cordula Grün" freuen, sondern auch auf den brandneuen Song "Ich tanze meinen Namen".