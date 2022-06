× Stones rocken zum 60er so gut wie nie

Die Stones sind mehr als fit für Wien! Am Mittwoch ließen die Rock-Dinos in Madrid 53.000 Fans mit der Premiere ihrer Jubiläums-Show „Sixty“ ausflippen. ÖSTERREICH rockte beim Tourstart mit.

Live. Am 15. Juli rollen die Stones wieder in Wien an. Mit der Jubiläums-Show „Sixty“ feiert man im Happel Stadion den 60. Bandgeburtstag (Restkarten gibt‘s bei Ticket24.at) und wohl auch den Abschied. „Das könnte unsere letzte Tour sein,“ deutet nun selbst Keith Richards erstmals das Ende der Rock Dinos an. Dabei sind sie gerade jetzt so gut wie nie. Das bewiesen die Stones mir einem Sensations-Konzert auch am Mittwoch beim Tourstart in Madrid. ÖSTERREICH war live dabei.

Elan. 19 Hits, ein Tribute für Charlie Watts, großes Feuerwerk und eine 55 Meter breite und 17 Meter hohe Bombast Bombast-Bühne im coolen Retro-Design mit drei, 400 Quadratmeter großen Screens und 32 Meter langem Laufsteg. Im Wanda Metropolitan Stadion von Atlético Madrid wurden die Stones ihrem Ruf als „Größte Band der Welt“ wieder einmal mehr als gerecht. Vom Opener „Street Fighting Man“, vor dem man in einer emotionellen Video-Homage an dem im Vorjahr verstobenen Schlagzeuger Charlie Watts erinnerte, bis zum Finale „Satisfaction“ fegte Mick Jagger (78) mit dem Elan eines jugendlichen Spitzensportlers durch die Musik-Geschichte: über 10 Kilometer Dauersprint, ekstatische Tanz-Action und glasklare Stimme. Selbst bei schwierigen Hochtönern wie „Miss You“.

Band-Kumpane Keith Richards (78) stolperte jedoch wieder eher durch das fanfreundliche und an die letzte Tour „No Filter“ angelehnte Programm aus Klassikern („Honky Tonk Women“) und Raritäten („Sad Sad Sad“). Da waren wieder viele Misstöne dabei. Doch das gehört sich so. Alles andere wäre ein Skandal. Dafür brachte der neue Drummer Steve Jordan selbst beim abgedroschenen „Tumbling Dice“ deutlich mehr Druck als gewohnt ins Spiel. Und für Ron Wood gab‘s von Jagger und den 53.000 sogar ein „Happy Birthday“ Ständchen. Samt Konfetti-Regen. Gestern wurde er ja 75. Auch an Watts wurde gedacht: Den 81er feiert er ja heute leider nur mehr im Himmel. „Die Show soll auch Charlie und sein Leben ehren“, so Showdesigner Patrick Woodroffe im Backstage-Gespräch zu ÖSTERREICH.

