Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Max Raabe liefert jetzt tierischen Konzert-Spaß
© Gregor Hohenberg

Österreich-Tour

Max Raabe liefert jetzt tierischen Konzert-Spaß

Von
04.10.25, 06:30
Teilen

Max Raabe lässt mit der neuer Show "Hummel streicheln" in Bregenz, Graz, Wien und Linz  die Goldenen 1920er und 1930er Jahre auferstehen. 

"Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich." Von wegen. Mit seinen Chansons und Liedern im Stil der 1920er und 1930er Jahre sorgt Max Raabe seit den 90er Jahren für volle Hallen. Jetzt liefert ein besonders tierisches Konzert-Vergnügen. Mit dem neuen Programm "Hummel streicheln", das er nun in Bregenz (5. Oktober), Graz (9. Oktober) mit einem Doppelpack in der Wiener Stadthalle (10. und 11.Oktober) und in Linz (12. und 13. Oktober) präsentiert.

Max Raabe liefert jetzt tierischen Konzert-Spaß
© Getty Images

Max Raabe liefert jetzt tierischen Konzert-Spaß
© Gregor Hohenberg

Neben dem Lied "Hummel", bei dem Raabe den Kängurus Kekse in den Beutel tun möchte, lässt er dabei seine Gedanken auch um die Auswirkungen der Autokorrektur ("Nochmal von vorn"), Fahrrad fahrn, oder den perfekten Moment, der natürlich verpennt wird kreisen. Dazu hat sein Palast Orchester auch wieder zeitlose Evergreens wie "Heute Nacht oder nie" oder "Wenn die Elisabeth" einstudiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden