Mega-Comeback: Backstreet-Boys mit großer Vegas-Show

Laut Mirror wird die Boyband aus 90er mit einer spektakulären Sommershow in Las Vegas zurück melden.

"Backstreet back alright!" Die Backstreet Boys sind zurück und treten im Juli 2025 in der Sphere auf. Dort werden neun Shows stattfinden und werden unter dem Titel "Into the Millennium" präsentiert. An den Abenden des 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. und 27. Juli können die Fans ihre Lieblinge bei einer einzigartigen Show sehen.

Dafür lässt die Band ihr legendäres Album "Millennium" neu aufleben und kombiniert die Lieder mit ihren größten Hits. Dank der modernen Technik der Sphere kann der Abend zu einem echten Highlight werden.

Gestaffelter Verkauf

Der Ticketverkauf erfolgt gestaffelt. Mit der Anmeldung beim Künstlervorverkauf kann man schon ab dem 18. Februar Tickets über die Plattform Ticketmaster kaufen. Dasselbe Datum gilt auch für Mitglieder des offiziellen Fanclubs. Ab dem 14. Februar bietet Vibee exklusive Ticketpakete. Der reguläre Verkauf startet am 21. Februar um 9 Uhr (PT). Dieser findet auf der Band-Website statt.

Für die Band werden die Konzerte in der Sphere nicht die ersten in Las Vegas sein. Zwischen 2017 und 2018 performten sie ihre Show "Larger Than Life".