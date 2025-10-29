Neuer Wirbel um Till Lindemann in Wien: Absage gefordert!

Am 29. November hat Till Lindemann, der Daueraufreger von Rammstein, mit seiner Solo-Show „Meine Welt“ die Wiener Stadthalle gebucht. Eine Internet-Petition will das nun verhindern.

„Till Lindemann in Wien: #KeineBühne für mutmaßliche Täter!“ Eine Internetpetition auf aufstehn.at sorgt gerade für mächtige Konzertwirbel in Wien. Der umstrittene Sänger von Rammstein will am 29. November in der Wiener Stadthalle die provokante Solo-Show „Meine Welt“ mit neuen Song-Aufregern wie „Prostitution“ oder „Und die Engel singen“ zünden. Dagegen haben sich nun im Internet schon über 5.000 Menschen ausgesprochen!

© Aufstehen.at

© Lindemann.de

„Trotz schwerer Vorwürfe von sexualisierter Gewalt soll Till Lindemann 2025 in der Wiener Stadthalle auftreten – als wäre nichts gewesen. Ein Konzert unter diesen Umständen sendet nicht nur ein falsches Signal, sondern gefährdet auch die Sicherheit der Besucher_innen.“ heißt es in der Petition. Und weiter: „Deshalb fordern wir: Das Till Lindemann Konzert in der Wiener Stadthalle muss abgesagt werden, solange die Missbrauchsvorwürfe nicht restlos aufgeklärt sind.“

© zeidler

Die Verantwortlichen rollen dabei auch wieder „schwerwiegende Vorwürfe“ gegen Lindemann auf: „mutmaßlich sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und frauenverachtende Strukturen“. Dass die Staatsanwaltschaft Berlin bereits im August 2023 die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt hat, wird in der Petition freilich nicht erwähnt.