Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!
© zeidler

Sonntag: Hit-Konzert

Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!

Von
13.09.25, 18:22
Teilen

Am Sonntag steigt in Klagenfurt der letzte Konzerthit des Jahres. Robbie Williams rockt das Wörthersee Stadion. Er ist schon im Lande. Mit Privatjet aus Budapest eingejettet.  

Samstag um 16:57 Uhr setzte ein Mitsubishi Challenger 850 Privatjet“ aus Budapest kommend am Flughafen Klagenfurt auf. Mit 8 Minuten Verspätung. An Bord des nur 43 minütigen Kurz-Flugs: Robbie Williams! Der König des Entertainments ist in Kärnten gelandet. Am Sonntag lässt er ja mit der flotten Pop(o)-Revue „Britpop“ über 30.000 Fans im Wörthersee Stadion ausflippen. Mit allen Hits, bunten Kostümen, provokanten Sprüchen und den süßen Fotos seiner Kinder.

Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!
© zeidler

Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!
© Flightradar

Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!
© zeidler

Bis dahin ruht er sich jetzt in seinem Stammquartier aus. Robbie hat natürlich wieder im Schloss Seefels reserviert. Dort ging er ja schon mehrmals im Wörthersee baden und von dort aus musste er ja 2023 sein geplantes Konzert vor der Burg Hochosterwitz absagen. Damas war ein starkes Unwetter schuld. Jetzt solle das Wetter halten. Nur am Vormittag wird in Klagenfurt Regen erwartet. Robbie soll dann ab ca 20.30 Uhr im Trockenen rocken.

Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!
© zeidler

Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!
© zeidler

Mit der besten Show seiner Karriere! Dem vom Opener „Rocket“, u dem er gleich einem waghalsigen Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe hinlegt, bis zum von Handy-Lichtermeer begleiteten Finale „Angels“ hat Robbie in Kärnten nur eines im Sinn: „Enter-Motherfucking-tainment!“ Und das zeigt er mit über 20 Hits, witzigen Coverversionen und flotten Sprüchen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden