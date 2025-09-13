Robbie ist schon in Klagenfurt gelandet!

Am Sonntag steigt in Klagenfurt der letzte Konzerthit des Jahres. Robbie Williams rockt das Wörthersee Stadion. Er ist schon im Lande. Mit Privatjet aus Budapest eingejettet.

Samstag um 16:57 Uhr setzte ein Mitsubishi Challenger 850 Privatjet“ aus Budapest kommend am Flughafen Klagenfurt auf. Mit 8 Minuten Verspätung. An Bord des nur 43 minütigen Kurz-Flugs: Robbie Williams! Der König des Entertainments ist in Kärnten gelandet. Am Sonntag lässt er ja mit der flotten Pop(o)-Revue „Britpop“ über 30.000 Fans im Wörthersee Stadion ausflippen. Mit allen Hits, bunten Kostümen, provokanten Sprüchen und den süßen Fotos seiner Kinder.

© zeidler

© Flightradar

© zeidler

Bis dahin ruht er sich jetzt in seinem Stammquartier aus. Robbie hat natürlich wieder im Schloss Seefels reserviert. Dort ging er ja schon mehrmals im Wörthersee baden und von dort aus musste er ja 2023 sein geplantes Konzert vor der Burg Hochosterwitz absagen. Damas war ein starkes Unwetter schuld. Jetzt solle das Wetter halten. Nur am Vormittag wird in Klagenfurt Regen erwartet. Robbie soll dann ab ca 20.30 Uhr im Trockenen rocken.

© zeidler

© zeidler

Mit der besten Show seiner Karriere! Dem vom Opener „Rocket“, u dem er gleich einem waghalsigen Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe hinlegt, bis zum von Handy-Lichtermeer begleiteten Finale „Angels“ hat Robbie in Kärnten nur eines im Sinn: „Enter-Motherfucking-tainment!“ Und das zeigt er mit über 20 Hits, witzigen Coverversionen und flotten Sprüchen.