Robbie rockt Kärnten mit allen Hits und derben Sprüchen

Heute, Sonntag steigt in Klagenfurt das Grande Finale der Stadion-Konzert-Saison: Robbie Williams setzt sich mit der neuen Show „Britpop“ wieder die Pop-Krone auf.

55.000 Fans im Juli zum Startschuss der Stadion-Saison in Wien. Und wieder fast 30.000 beim Stadion-Finale am Sonntag in Klagenfurt. Robbie Williams liefert die größten Konzerte des Jahres und die besten! Unter dem Motto „Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments“ beweist er sich ab 20.30 Uhr auch im Wörthersee Stadion zwei Stunden lang bester Showman der Gegenwart. Mit allen Hymnen - von „Let Me Entertain You“ über „Love My Life“ bis „Feel“, einem spektakulären Bungeesprung, fünf ebenso schrillen wie mutigen Outfits, süßen Familienfotos und gewohnt deftigen Sprüchen: „Nur weil man einen Schwanz gelutscht hat, wird man gleich als Homosexueller abgestempelt!“

Vom Opener „Rocket“, dem einzigen Vorboten der für 10. Oktober erwarteten CD „Britpop“, bis zum von Handylichtermeer begleiteten Gänsehautfinale „Angels“ setzt Robbie bei seinem „Heimspiel“ auf sein fast 30 Jahre erprobtes Erfolgs-Konzept: Enter-Motherfucking-tainment! Mit bewährten Sprüchen („Mein Name ist Robbie fucking Williams. Und das ist mein Hintern.“), einem fanfreundlichen Best of-Programm, mitsingfreudigen Coverversionen wie „Living On A Prayer“ von Bon Jovi und erfrischend viel Publikumsnähe: „Ihr seid die Show! Ohne euch wäre da nur ein Typ mit psychischen Problemen, der durch das Stadion hüpft!“

Umrahmt von einer bunten Bombast-Bühne mit gleich 7 beweglichen Videoscreens und ausuferndem Laufsteg will er für eine Akustik-Meldey rund um „Better Man“ oder „Candy“ mit der Vorgruppe The Lottery Winners sogar auf einer Zweitbühne inmitten der Fans abrocken. Dazu gibt’s ein emotionelles Gesundheits-Update über seine Eltern („Meine Mum hat Demenz und kennt mich nicht mehr. Mein Dad hat Parkinson.“) und die Fotos seiner süßen Kinder. „Teddy, Charlie, Coco und das Andere. Das Kleine: Scherz beiseite: Beau ist unser Liebling. Aber bitte nicht weitersagen.“

Auch bei den Showeffekten wird nicht gespart: Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe zum Neo-Hit „Rocket“, Konfetti-Fontänen für „Love My Life“ und ein Abflug auf brennenden Flügeln bei „Angels“ . Damit setzt er nach zwei Stunden Weltklasse-Entertainment das Grande Finale. Dann geht’s wieder zurück in sein Stamm-Hotel „Schloss Seefels“ am Wörthersee. Dort bezog er ja schon Samstagabend seine Luxus-Suite. Nachdem er um 16.57 Uhr mit seinem Mitsubishi Challenger 850 Privatjet“ aus Budapest kommend in Klagenfurt gelandet ist.