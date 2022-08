Gabalier bittet seine Austro-Fans um Geduld

Andreas Gabalier geht 2023 wieder auf Tour. Die Planung ist eine Herausforderung.

"Es ist eine riesen Challenge momentan Hallen oder überhaupt Konzertlocations in logistisch vernünftigen Abständen zu bekommen!" Nach seinem Rekord-Konzert in München bittet Andreas Gabalier im oe24.TV-Interview seine heimischen Fans noch um etwas Geduld. Zwischen April und Juni hat Gabalier Österreichs Top-Locations im Visier. Natürlich auch die Wiener Stadthalle.

Sinnvoll. Sind die acht Konzert-Termine für seine nächste Deutschland-Tour unter dem Motto "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!" bereits im Vorverkauf, so will er die Österreich-Termine erst bekannt geben. "Dieses Riesen-Team, das mit mir unterwegs ist, muss natürlich auch logistisch sinnvoll von Stadt zu Stadt reisen und nicht kreuz und quer durch Europa touren."

Kitzbühel. Nach kurzer Regenerations-Pause, die er auch wieder zum Bergsteigen nützen will, steht er übernächstes Wochenende in Kitzbühel wieder auf der Bühne. Bei "Gabalier & Friends" sind am 19. August u. a. Duette mit Gregor Meyle, Sasha oder Johnny Logan geplant. Am 20.8. folgt die Solo-Show.