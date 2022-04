× Tränen für Resetarits beim Amadeus Award

Am Freitag verbeugte sich der Austropop vor Willi Resetarits. Emotionelles Tribute beim Amadeus Award. Dazu Triumph für Josh., RAF Camora und Turbobier.

Pizzera & Jaus als bester Live Act, der Top Preis Album des Jahres für RAF Camora ("Zukunft"), die große Modeschau von Moderatorin Conchita ("Ich hatte wieder Lust auf großen Glamour!") und ein emotionelles Tribute an Willi Resetarits. Am Freitag gingen im Wiener Volkstheater die Amadeus Awards nach zwei Jahren Corona-Pause wieder als großes Klassentreffen des Austropop über die Bühne. Für den Green Carpet hatten sich dafür auch EAV-Mastermind Thomas Spitzer, Lemo, Paenda und sogar Christina Stürmer aufgeputzt. Die Bloodsucking Zombies from Outer Space sogar mit Pest-Masken.

© Andreas Tischler ×

© Andreas Tischler ×

Tribute. Als tränenreiche Einstimmung starteten die "Austropop-Oscars" gleich mit einer emotionalen Video-Hommage an Willi Resetarits. Da gab es Minutenlang Standing Ovations und jede Menge feuchte Augen. "Sein Tod hat mich extrem getroffen. Mit ihm ging ein großer Musiker und ein noch größerer Mensch," rang dabei auch Conchita um Worte. Traurig schön: Resetarits-Witwe Roswitha postete zeitgleich ein wunderschönes Erinnerungs-Foto.

© Andreas Tischler ×

Schräg: 9 der 13 Sieger waren vorab schon bekannt. u.a. Melissa Naschenweng, die wegen einem Konzert jedoch die Verleihung ausließ, Granada oder Turbobier. Das verwunderte nicht nur Christopher Seiler: "So als würde man bei der Lottoziehung schon vier Gewinnzahlen vorher wissen!"

© Andreas Tischler ×

© Andreas Tischler ×

Im Volkstheater wurden nur mehr die Top-Preise verraten. Für RAF gab's zwei Trophäen und Josh. durfte dabei insgesamt gleich drei Mal jubeln. Auch nach einem Eklat: Dominik Heinzl informierte ihm vorab vom Gewinn. Die Überraschung war beim Teufel!

© Andreas Tischler ×

© tzoe/zeidler ×

Hits. Die Show war opulent: Live-Premieren von Ina Regen ("Wie Du") und Josh. ("Von Dir ein Tattoo"), die FM4-Sieger Cari Cari ("Zdarlight 1992"), Folkshilfe ("Hau Di Her"), Mira Lu Kovacs ("Stay A Little Longer") und zum Finale Lebenswerk-Preisträger Boris Bukowski mit "Gibt's ein Leben vor dem Tod". Bilderbuch fielen leider krankheitsbedingt aus. Dafür rockte "Mini-Gabalier" Chris Steger seinen Hit "Leicht Kennt Ma's Hom" sogar am Balkon. So wie halb Österreich damals im Lockdown.

© Andreas Tischler ×

Das sind die Amadeus Sieger 2022:

Album des Jahres: Zukunft, RAF Camora

Single des Jahres: Expresso & Tschianti, Josh.

Live Act: Pizzera & Jaus

Songwriter: Josh.

Rock/Pop: Josh.

Alternative: Granada

Jazz/World/Blues: Molden/ Resetarits/Soyka/Wirth

Best Sound: Oska

Schlager/Volksmusik: Melissa Naschenweng

Hip Hop/Urban: RAF Camora

Hard & Heavy: Turbobier

Electronic/Dance: Klangkarrussell

FM4 Arward: Cari Cari

Lebenswerk: Boris Bukowski