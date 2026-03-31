Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Volksmusik-Star: "Freude am Singen verloren"
© Getty

Ehemann gestorben

Volksmusik-Star: "Freude am Singen verloren"

31.03.26, 08:37
Teilen

Volksmusik-Star Margot Hellwig will nicht mehr singen. "Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. 

Ich habe die Freude am Singen verloren", sagte die 84-Jährige der Münchner "Abendzeitung". Einen Fernseh-Comeback könne sie sich nicht vorstellen. "Wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen."

Ende 2015 hatte Hellwig, die als Duo ("Servus, Gruezi und Hallo") mit ihrer 2010 gestorbenen Mutter berühmt geworden war, sich in einer Show von Florian Silbereisen von der Bühne verabschiedet. Ein Jahr später starb ihr Mann nach 55 gemeinsamen Ehejahren.

"Ich mache mich jeden Tag zurecht. Eine Jogginghose ist nichts für mich. Mein Mann wollte immer, dass ich ordentlich daheim rumlaufe und mich für ihn herrichte. Das habe ich beibehalten", sagte Hellwig der "AZ". "Das hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Man darf nicht verschlampen. Auch Mama ging nie unfrisiert aus dem Haus. Sie bleibt auch heute noch ein Vorbild."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen