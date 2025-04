× Wanda-Comeback wird zum TV-Hit. Auch Stürmer dabei!

Am 9. Mai rocken Wanda eines von nur drei Österreich-Konzerten in Salzburg. Im Vorprogramm ist Christina Stürmer dabei. Die 10.000 Tickets sind bereits ausverkauft. Jetzt springt der ORF ein und überträgt das Austropop-Doppel.

„Wir werden nach 10 Jahren Himmel und Hölle deutlich kürzer treten!“ Wanda, jüngst mit dem 12. Amadeus Award (Rekord!) ausgezeichnet, gehen es nach 10 Jahren Vollgas nun etwas gemäßigter an. 2026 stehen überhaupt keine Konzerte am Plan. „Wir nehmen uns eine Auszeit, blicken in Ruhe zurück auf ein Jahrzehnt voller Wunder und arbeiten an einem neuen Album!“ Und heuer gibt es auch nur drei Österreich-Auftritte.

© zeidler ×

© oeticket ×

Der Erste steigt am 9. Mai in Salzburg. Wanda feiern damit das Comeback der legendären Konzert-Location am Residenzplatz, der ja seit 2016 nicht mehr konzertant bespielt wurde und nun dank Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und dem umtriebigen Top-Veranstalter Thomas Semmler (Gigi D’Agostino) ein heißersehntes Revival feiert. Mit einem Top-Programm. Wanda holen am 9. Mai gleich Christina Stürmer mit ihrer sensationellen Unplugged-Show ins Vorprogramm. Am 10. Mai zündet dann Paul Kalkbrenner sein Hitfeuerwerk.

© zeidler ×

© zeidler ×

Die 10.000 Tickets für den Austropop-Hit mit Wanda und Christina Stürmer sind seit Wochen ausverkauft. Jetzt gibt’s das große TV-Wunder: Der ORF überträgt das Wanda-Comeback und den Stürmer Unplugged-Hit am 9. Mai ab 19 Uhr live in der ORF ON TVthek und sendet am 10. Mai um 22.35 Uhr die Highlights auch auf ORF1.