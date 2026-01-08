Alles zu oe24VIP
Nadine Mirada und Apache 207
Spekulationen

Backstage in Wien: Nadine Mirada heizt Liebesgerüchte um Apache 207 weiter an

08.01.26, 14:33
Teilen

Das Model zeigte sich beim Konzert des Rappers im Backstage-Bereich und feierte gemeinsam mit einer Freundin und deren Sohn mit. 

Bereits im Sommer 2025 machten erste Spekulationen über eine mögliche Liaison zwischen Rapper Apache 207 und Nadine Mirada die Runde. Damals stand das international erfolgreiche Model aus Oberösterreich für eines seiner Musikvideos vor der Kamera – ein Umstand, der die Gerüchteküche erstmals in Gang setzte. Doch dabei blieb es nicht.

Wenig später wurden die beiden prominenten Persönlichkeiten gemeinsam beim Dinner im Wiener Nobelrestaurant Fabios gesehen. Ein Insider schilderte gegenüber "Style Up Your Life!" seine Eindrücke von diesem Abend: „Sie wirkten sehr vertraut. Nadine lachte viel, er wirkte locker. Es war eine sehr angenehme, entspannte Atmosphäre zwischen den beiden.

Neue Gerüchte

Seitdem reißen die Spekulationen nicht ab. Neue Nahrung erhielten sie zuletzt beim Konzert von Apache 207 in der Wiener Stadthalle. Dort feierte Nadine Mirada gemeinsam mit ihrer Freundin Vanessa Küstner und Sohn Tiamo im VIP-Bereich. Auch ein gemeinsames Foto im Backstagebereich, aufgenommen für Küstners Sohn, sorgte für weiteres Raunen.

Nadine Mirada und Tiamo beim Konzert in der Wiener Stadthalle.

Ob es sich bei der Verbindung zwischen Apache 207 und Nadine Mirada um eine enge Freundschaft oder um mehr handelt, bleibt vorerst offen. Beide sind dafür bekannt, ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. 

 

 

Internationale Top-Karriere 

Unabhängig davon sorgt Nadine Mirada weiterhin beruflich für Schlagzeilen: Zuletzt stand sie für eine neue internationale Guess-Kampagne vor der Kamera und war sogar auf den Hop-on-Hop-off-Bussen in Wien präsent – ein weiterer Beleg für ihren anhaltenden internationalen Erfolg.

