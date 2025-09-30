"Das wars!" - Wetter-Lady Christa Kummer verlässt ORF nach letztem Arbeitstag

Die Wetter-Lady sagt schweren Herzens "Adieu" und zeigt, wie sich ihr letzter Arbeitstag mit geschätzten Kolleginnen für sie gestaltete.

Ein Stück ORF-Geschichte geht zu Ende: Wetter-Moderatorin Christa Kummer hat ihren letzten Arbeitstag hinter sich gebracht. Auf Instagram ließ die 61-Jährige ihre Follower an diesem emotionalen Moment teilhaben.

Untertags war sie noch einmal am Küniglberg im Einsatz – unter anderem in der Sendung „Guten Morgen Österreich“ gemeinsam mit Kollegin Eva Pölz. Dort flossen bereits die ersten Tränen. Am Nachmittag folgte schließlich der endgültige Abschied: Kummer gab ihre Schlüssel und Ausweise zurück. Zu einem Foto dieses Moments schrieb sie schlicht: „Das war’s!“





Ende und Neubeginn

Unterlegt hat sie den Beitrag mit Hashtags wie #Neubeginn – ein klares Zeichen, dass für die langjährige ORF-Lady nun ein neues Kapitel beginnt. Ihre Fans wünschten ihr nur das Beste - unzählige Kommentare fanden sich unter dem Abschieds-Posting.





Christa Kummer war seit den 1990er-Jahren fixer Bestandteil des ORF-Wetters und zählte zu den beliebtesten Gesichtern des Senders. Mit ihrem Abgang geht für viele Zuseherinnen und Zuseher eine Ära zu Ende.