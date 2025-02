Deswegen schließt ORF-Starkoch sein Innenstadtlokal

Andreas Wojta sperrt sein Wiener Innenstadtlokal zu. Der Grund dafür ist ungewöhnlich.

Aktuell bereitet sich der ORF-Starkoch auf Dancing Stars vor, doch jetzt hat er bekannt gegeben, dass sein Lokal nicht mehr aufmacht.

Keine Geduld

Andreas Wojta übernahm das Minoritenstüberl im Jahr 1995. Das Lokal am Minoritenplatz 5 befindet sich im selben Gebäude wie das Unterrichtsministerium, welches sich derzeit im Umbau befindet. Durch die Renovierung musste Wojta sein Restaurant vorübergehend schließen.

Jetzt hatte er keine Geduld mehr und schließt sein Lokal für immer. Aber der Koch bleibt der Gastronomie treu. Andreas hat schon Pläne für ein neues Lokal vorbereitet. Wo sich das Restaurant befinden wird, ist noch unbekannt. Nur eine Sache ist sicher, dass es sich in Wien befinden wird.

Erstes Mal vor Kamera im März 2003

Das neue Lokal muss ein bisschen warten, denn er bereitet sich auf seine Teilnahme bei Dancing Stars vor.

Wojtas erster Auftritt beim ORF war im März 2003 in der Sendung Frisch gekocht ist halb gewonnen. Ab 2008 kochte er mit Alex Fankhauser regelmäßig in ihrer eigenen Kochsendung Frisch gekocht mit Andi und Alex. Sie übergaben 2014 die Sendung an Elisabeth Engstler.