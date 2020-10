Diven-Duell bei "Dancing Stars"

Das ÖSTERREICH-Interview mit Karina Sarkissova spornt die Opern-Diva an.

Kritik. „Obwohl sie meine Landsmännin und eine gute Freundin ist, wackelt für mich Natalia Ushakova ein bisschen“, analysierte Dancing Stars-Jurorin Sarkissova die bisherige Performance der Operndiva. „Die Steigerung zwischen den Tänzen ist eigentlich gar nicht sichtbar. Sie tanzt auf dem Niveau, auf dem sie tanzen kann. Sie ist eine routinierte Performerin, aber leider kann es bei ihr sein, dass man bei ihr wenig Unterschied sieht. Aber vielleicht überrascht sie uns ja noch“, legt die Ballerina nach.

Ansporn. Eine Kritik, die vor allem in den sozialen Netzwerken für Aufregung sorgt. ORF-Talkerin Barbara Karlich sprang sofort für Ushakova in die Bresche. „Ich schätze und mag Karina sehr, sie nimmt sich so herrlich selbst auf die Schaufel, aber dass sie als Jurorin sagt, wer Wackelkandidatin ist, finde ich nicht fair“, postete Karlich auf Facebook. Für Ushakova selbst ist Sarkissovas Kritik eher ein Ansporn. „Karina Sarkissova hat mich als die Wackelkandidatin dieser Woche geoutet. Ich gebe alles und kämpfe ums Überleben“, kontert die Opern-Diva.