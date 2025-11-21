"Drei Wochen Schmerzen": Schauspieler Albert Fortell, im Krankenhaus!

Der Schauspieler musste eine Lesung absagen und befürchtet jetzt auch seinen Ausfall bei weiteren Veranstaltungen.

Schauspieler Albert Fortell muss seine Fans vertrösten. Bereits am 11. November musste er eine Lesung auf Burg Lockenhaus absagen: „Wegen einem akuten und schmerzhaften Bandscheibenvorfall muss ich die Lesung (auf die ich mich sehr gefreut hatte) auf Burg Lockenhaus leider absagen. Neuer Versuch vielleicht noch im Winter 2026 – dann in Wien“, schrieb er damals auf Facebook.

Zehn Tage später gab Fortell ein Update zu seinem Gesundheitszustand: „Vielen Dank für die lieben ‚Besserungswünsche‘ – eigentlich bin ich nicht jemand, der so etwas an irgendeine Glocke hängt, in diesem Fall war es aber, durch die öffentliche Absage meines Leseabends, den ich eventuell für Februar in Wien plane, notwendig. Vielleicht auch im Sommer dann im zweiten Anlauf auf der stimmungsvollen Burg Lockenhaus.“

"Drei Wochen Schmerzen"

Der Schauspieler fügte hinzu, dass er ab Freitag für vier Tage ins Spital müsse: „Drei Wochen Schmerzen reichen mir (trotz Infiltrationen etc.) – alles ‚konservativ‘ – freue mich ja schließlich auf die Schisaison…“

Schauspieler Albert Fortell © Kernmayer

Fortell ist regelmäßig beim Ski-Opening am Stuhleck beim Promirennen dabei, ob er dieses Jahr starten kann, ist jedoch fraglich. Fans raten ihm bereits eindringlich davon ab, die Skier anzuschnallen. Einer schreibt: „Schifahren ist definitiv zu vergessen … tut weh, ich weiß !!! Aber ein schlechter Heilungsverlauf tut dann so ‚richtig u nachhaltig‘ WEH.“ Ein anderer ergänzt: „Heuer nicht schifahren.“

Trotz der Schmerzen bleibt Fortell optimistisch: Seine Lesungen sollen nachgeholt werden, sobald es sein Rücken wieder zulässt.