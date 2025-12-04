"Ein Fest fürs Fernsehen": ORF-Stars blicken auf 70 Jahre TV-Geschichte zurück

Moderatorin Vera Russwurm präsentierte die Highlights aus 70 Jahren TV. Mit dabei waren zahlreiche Weggefährten wie Klaus Eberhartinger, Alfons Haider, Chris Lohner und Gerda Rogers.

Sieben Jahrzehnte Fernsehen – sieben Jahrzehnte Erinnerungen, Emotionen und unvergessliche Momente. Mit einer glanzvollen Gala im Wiener Metropol wurde am 3. Dezember 2025 das 70-Jahr-Jubiläum des Bewegtbildes gefeiert. Unter dem Titel „Vera Russwurm präsentiert Highlights aus 70 Jahren TV“ lud die langjährige ORF-Moderatorin zu einem Abend voller Nostalgie, Überraschungen und hochkarätiger Auftritte. Das Ergebnis: eine ebenso liebevolle wie lebendige Hommage an ein Medium, das Generationen geprägt hat.

Gerda Rogers, Clemens Trischler und Christa Kummer. © Andreas Tischler

Mehr lesen:

Zeitreise durch sieben Jahrzehnte TV-Magie

Die Show spannt einen breiten Bogen über alles, was die Fernsehwelt groß gemacht hat: Kabarett-Klassiker, Kultserien, Sternstunden – und natürlich auch die kleinen und großen Skandale, die das Publikum über Jahrzehnte beschäftigten. Von Otto Schenk bis Rudi Carrell, von Peter Alexander bis Ossy Kolmann – zahlreiche Ikonen werden in emotionalen Rückblicken gewürdigt.

Christian und Ekaterina Mucha. © Andreas Tischler

Auch legendäre Formate dürfen nicht fehlen: „Kottan ermittelt“, „Club 2“, „Kommissar Rex“, „Kaisermühlen Blues“ – sie alle bekamen ihren großen Auftritt im Erinnerungsmosaik. Dasselbe gilt für TV-Ereignisse wie „Dalli Dalli“, „Wünsch dir was“, „Taxi Orange“ und natürlich den Eurovision Song Contest. Gemeinsam ergeben sie ein farbenreiches Panorama dessen, was das Fernsehen in Österreich und darüber hinaus zu einem prägenden Kulturgut machte.

Toni Polster und Gattin Birgit. © Andreas Tischler

Stars geben sich die Klinke in die Hand

Die Gästeliste las sich wie ein Querschnitt durch die österreichische Unterhaltungslandschaft. Neben Publikumslieblingen und Weggefährten Russwurms waren auch zahlreiche Stars auf und abseits der Bühne zu erleben: Klaus Eberhartinger, Frontman der EAV, Max Schmiedl, Sieger von „Taxi Orange“, Star-Astrologin Gerda Rogers und Clemens Trischler, Verleger Christian und Ekaterina Mucha, Entertainer Alfons Haider, sowie Schauspieler und Sänger Max Müller („Rosenheim-Cops“).

Klaus Eberhartinger und Alfons Haider © Andreas Tischler

Für einen besonderen Showmoment sorgten Marika Lichter und Toni Polster, die an die glitzernde Welt von „Dancing Stars“ erinnerten. Und ein musikalisches Doppeljubiläum wurde ebenfalls gefeiert: Opus-Mastermind Ewald Pfleger, der heuer seinen 70er begeht, performte mit den Schick-Sisters seinen Welthit „Live is Life“ – Gänsehaut inklusive.

Ewald Pfleger © Andreas Tischler

Vera Russwurm: 45 Jahre TV-Erfahrung auf einer Bühne

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Charme, Souveränität und persönlicher Note führte Vera Russwurm durch den Abend. Seit 45 Jahren selbst fixer Bestandteil der TV-Landschaft, blickte sie auf besondere Begegnungen, prägende Erlebnisse und unvergessliche Kolleginnen und Kollegen zurück.

Vera Russwurm moderierte die Sendung. © Andreas Tischler

Die Gala im Wiener Metropol wurde zu einem warmherzigen Rückblick – und zugleich zu einer Feier der Fernsehzukunft. Denn eines wurde deutlich: Fernsehen kann noch immer berühren, verbinden und begeistern.

Tarek Leitner mit seiner Ehefrau Claudia Lahnsteiner © Andreas Tischler

Ausgestrahlt wird die Sendung mit Österreichs Publikumslieblingen am 12. Dezember, um 20:15 Uhr in ORF 2.