Kopie von Heribert Kasper
© Conny de Beauclair

Kult-Bar

Eklat um Mr. Ferrari in der Eden-Bar: "Bin entsetzt!" Er durfte aus diesem Grund nicht rein

12.11.25, 08:43
So etwas habe Heribert Kasper noch nie erlebt sagt er über den Vorfall.

Es hätte ein gemütlicher Abend mit einem Freund sein sollen: Heribert Kasper wollte am Abend des 11.11. eine Veranstaltung in der kultigen "Eden"-Bar besuchen.

Der Eintritt war bereits gezahlt an der Kassa,  Mr. Ferrari  und sein Begleiter wollten sich einen Platz suchen, da kam ein Mann auf sie zu. Kasper: "Ich nehme an, es war der Barleiter. Er kam direkt auf mich zu und forderte, dass ich meine Kappe abnehme. Denn die sei hier nicht erlaubt."

Schutz für ihn

Kasper erklärte, dass er die Kappe untertags trägt, um sich wegen  Hautkrebserkrankungen  vor der Sonne zu schützen. Und sonst behält er sie aus ästhetischen Gründen auf, denn es wurden ihm bereits einige Stellen am Kopf operiert. 

Heribert Kasper, Simone Lugner und Richard Lugner (†91)

© Andreas Tischler

Verließen Bar

Das ließ der Mann nicht gelten, stellte fest: "Hier scheint keine Sonne", so Kasper. Auch weitere Erklärungen führten ins Leere und so verließen Kasper und sein Freund die Bar, ließen das Eintrittsgeld vor Ort. Jedoch gingen sie nicht ohne fahlen Beigeschmack. Kasper erklärt: "Ich möchte ich festhalten, dass ich in den letzten 6 Jahren, in denen ich die Kappe trage, mir so etwas persönlich noch nie passiert ist! Alle Veranstalter, Bälle, wie auch der Opernball Wien und Graz, Restaurants, Bars und Hotels haben mich immer sehr freundlich mit meiner Kappe empfangen und sich auch oft sehr gefreut, dass ich ihr Gast bin!"

