Tennis-Star Dominic Thiem und Roncalli-Tochter Lili Paul sind seit mehreren Monaten zusammen.

Sie sind seit mehreren Monaten ein Paar – jetzt zeigten sich Tennis-Star Dominic Thiem und Model Lili Paul Roncalli zusammen in Spielberg beim Grand Prix von Österreich.

Thiem erholt sich von Verletzung

Es ist der erste Auftritt des Traum-Paares. Österreichs Tennis-Star, der sich gerade von einer Handgelenks-Verletzung erholt, war bereits vergangene Woche beim GP. Am Sonntag, 4.7., war er mit seiner Freundin vor Ort.

Thiem und die Tochter von Zirkusdirektor Bernhard Paul-Roncalli sind seit mehreren Monaten zusammen und zeigten sich bis jetzt nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Am Sonntag fuhren sie gemeinsam über das Gelände am Spielberg-Ring.