Gülcan Kamps zeigt ihren Babybauch
© Instagram

Instagram

Gülcan Kamps: 1. Babybauch-Foto in Österreich

28.11.25, 10:49
Teilen

Die Moderatorin genießt gerade den ersten Schnee in den österreichischen Bergen und lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. 

Gülcan Kamps genießt derzeit eine idyllische Auszeit in den Bergen Österreichs – und dabei dürfen ihre Fans einen ganz besonderen Moment miterleben. Nach der freudigen Nachricht am 31. Oktober, dass die 43-Jährige erneut Mutter wird, zeigt die Moderatorin nun erstmals ihren Babybauch.

Mehr lesen: 

1. Blick auf den Babybauch

Auf Instagram teilt Kamps einen Schnappschuss aus der verschneiten Berglandschaft, auf dem ihr wachsender Bauch sichtbar wird. „Dass ich endlich mein zweites Kind erwarte, kann ich manchmal gar nicht glauben“, gestand sie kürzlich ihren Followern. Gleichzeitig betonte sie, wie sehr sie sich „jeden Tag“ auf das kommende Familienglück freut. Für die Moderatorin ist die Schwangerschaft ein „riesengroßes Geschenk und Wunder“. 

Gülcan Kamps zeigt ihren Babybauch

Gülcan Kamps zeigt ihren Babybauch

© Instagram


 

Für Gülcan und Sebastian Kamps ist es das zweite gemeinsame Kind. Bereits im Dezember 2021 wurden sie erstmals Eltern. Über ihr erstes Kind ist bis heute nur wenig bekannt – weder Name noch Geschlecht wurden öffentlich gemacht, auch Fotos gibt es nicht. Die Viva-Moderatorin hält ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, hat jedoch in der Vergangenheit offen über den langen Weg zum Mamasein gesprochen. Fünf Jahre lang versuchten sie und ihr Mann, ein Baby zu bekommen – eine Zeit, die sie in der Sat.1-Dokumentation Unser Mallorca (2022) als „größte Herausforderung“ ihres Lebens bezeichnete.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

