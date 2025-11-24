Juristenball 2026: Dancing Stars und großer Andrang beim Vortanzen

Beim Vortanzen für den Juristenball 2026 herrschte reges Treiben. Auch "Dancing Stars"-Siegerin Katya Mizera war dabei.

Wer am Sonntagmittag durch die Wiener Innenstadt kam, konnte sie kaum übersehen: eine lange Reihe elegant gekleideter junger Menschen, die geduldig vor der Tanzschule von Prof. Thomas Schäfer-Elmayer warteten. Mehr als 150 Kandidaten wollten sich die Chance sichern, beim Vortanzen für das Jungdamen- und Herrenkomitee des Juristenballs 2026 dabei zu sein.

Drinnen herrschte bereits konzentrierte Ruhe. Die Jury hatte Platz genommen, bereit für Stunden voller Walzer, Haltung und präziser Schritte. Jedes Paar wurde aufmerksam beobachtet, jedes Detail vermerkt. Die Entscheidung über die heiß begehrten Plätze im Komitee liegt wie jedes Jahr in den Händen eines hochkarätigen Teams: Vorsitzender Thomas Schäfer-Elmayer führte durch die Bewertung, unterstützt von Juristenverbands-Präsident Dr. Alexander T. Scheuwimmer, Ballkomitee-Leiter Mag. Reinhard Hohenegger, der künstlerischen Leiterin Marika Lichter sowie Elisabeth Koller-Galler von CIRO.

Katya Mizera und Reinhard Hohenegger © Katharina Schiffl

Tanz am Valentinstag

Letztere präsentierte einen besonderen Blickfang des kommenden Balls: das neue Diadem für die Debütantinnen. In Anspielung auf den heurigen Balltermin – der 14. Februar fällt auf den Valentinstag – trägt der Kopfschmuck stilisierte Paragrafen und kleine rote Herzen. Das Motto „Be My Valentine“ wird damit bereits beim Einzug sichtbar. Vorgestellt wurde das Diadem von „Dancing Stars“-Siegerin Katya Mizera.

Auch Kammersänger Clemens Unterreiner, der die Eröffnung des Balls musikalisch gestalten wird, schaute beim Vortanzen vorbei. Er nutzte die Gelegenheit, den Teilnehmer:innen ein paar ermutigende Worte mitzugeben.

Dancing-Stars-Siegerin

Zum Abschluss des Nachmittags gab es noch eine besondere Zugabe: Katya Mizera und Mag. Reinhard Hohenegger, Leiter der Walzerformation, drehten gemeinsam eine Runde auf dem Parkett – ein stimmungsvoller Ausklang eines intensiven Vorauswahl-Tages, der den Startschuss für die Vorbereitungen des Juristenballs 2026 markiert.