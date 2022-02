Lugner verschickt Valentinstags-Grüße aus Quarantäne

Der 89-jährige Society-Löwe hat sich mit Corona infiziert und befindet sich derzeit in Quarantäne.

Seit einer Woche ist der Baumeister inzwischen mit einer Corona-Infektion in Quarantäne. Am Montag erhielt er einen positiven PCR-Test: Er hat sich mit der Corona-Variante Omikron angesteckt. Bereits vor etwa einer Woche schickte Richard Lugner ein Video aus der Quarantäne an oe24 – Mehr dazu hier. Heute erreichte die Redaktion eine neue Aufnahme. Es trifft ihn hart, dass er dieses Jahr keine Rosen zum Valentinstag verteilen kann.

"30 Jahre lang habe ich meinen Kundinnen an Valentinstag Rosen geschenkt. Seit zwei Jahren fällt dieser wunderschöne Tag der Liebe wegen Corona aus", sagt Lugner. "Auch mich hat es erwischt. Deswegen kann ich nur eines sagen: 'Ich wünsche Ihnen ohne meiner Rose einen wunderschönen Valentinstag'", grüßt er die Kundinnen der Lugner City.