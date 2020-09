Meier: "Wollen zweites Baby"

Im Juli kam ihre Tochter zur Welt. Jetzt spricht Barbara Meier über ihr Mama-Leben.

Freude. Schon alleine auf ihren Fotos in den sozialen Netzwerken sieht man, wie gut Barbara Meier ihre Mama-Rolle tut. Strahlend präsentiert sich das Model ihren Fans, auch wenn ihre neue Aufgabe nicht immer leicht ist. „Marie-Therese macht es uns wirklich sehr leicht. Sie ist so zufrieden, unglaublich pflegeleicht und ganz lieb. Natürlich schreit sie auch ab und zu mal, aber grundsätzlich ist sie mega entspannt“, so Meier im MADONNA-Talk.

Pläne. Die Ruhezeiten ihrer Tochter nutzt Meier, um sich auf ihr neues Filmprojekt zu konzentrieren, denn schon in den nächsten Tagen soll sie dabei vor der Kamera stehen. Die Familienplanung ist aber bei ihr und Ehemann Klemens Hallmann noch nicht abgeschlossen: „Wir haben immer gesagt, dass wir gerne zwei bis drei Kinder hätten. Jetzt, wo sie auf der Welt ist, haben wir gesagt, ja, wir bleiben bei diesem Plan!“