Melissa Naschenweng bei Krüger Dirndl auf Swarovskis Spuren

Die "Alpenbarbie" wird jetzt ebenfalls zur Trachten-Designerin. Ob die Kollektion wohl auch eine andere Farbe als Pink enthält?

Während die charismatische Kärntnerin Melissa Naschenweng üblicherweise mit ihrer Harmonika die großen Bühnen des Alpenraums dominiert, vollzieht sich derzeit eine bemerkenswerte Metamorphose: Die Künstlerin wandelt auf den gestalterischen Spuren von Victoria Swarovski und schickt sich an, das Genre der Trachtenmode durch ihre persönliche Handschrift zu bereichern. In den Ateliers des renommierten Hauses Krüger Dirndl offenbart sich Naschenweng dabei als eine Akteurin von beeindruckender Akribie, die weit über die Rolle eines bloßen Markengesichts hinauswächst

Mehr lesen:

Hohe Ansprüche

Wer vermutet hätte, dass die Künstlerin lediglich ihren Namen für ein Etikett hergibt, wird eines Besseren belehrt. In den kreativen Prozessen überlässt Melissa nichts dem Zufall. Mit fast schon wissenschaftlicher Genauigkeit prüft sie Farbnuancen, lässt verschiedene Stoffe durch ihre Finger gleiten und begutachtet die Haptik edler Materialien. Besonders beeindruckend ist ihre Liebe zum Detail: Selbst kleinste Dekorelemente, wie filigrane Knöpfe oder handgestickte Borten, werden unter die Lupe genommen, bis sie ihren hohen Ansprüchen genügen. Diese Akribie erinnert stark an Victoria Swarovski, deren Kollektionen für das gleiche Label in der Vergangenheit regelmäßig innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft waren.

Melissa Naschenweng bei Krueger Dirndl - Schlagerqueen sucht Stoffe und Accessoires aus. © Instagram

Die Erwartungen sind entsprechend hoch, denn die Zusammenarbeit zwischen der bodenständigen Powerfrau und dem Trachtengiganten ist ein strategischer Geniestreich. Melissa Naschenweng verkörpert wie kaum eine andere die moderne Verbindung von Tradition und Popkultur, was sie zur perfekten Nachfolgerin im Design-Olymp der Trachtenwelt macht. Das Label setzt auf große Namen und liegt damit genau richtig.





Während sie in den sozialen Medien bereits erste Einblicke in ihre Arbeit gewährt, läuft der „Konsum-Motor“ der Schlagerwelt längst warm. Die Fans warten sehnsüchtig darauf, den authentischen Naschenweng-Look bald selbst tragen zu können. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch ihre Entwürfe den Status „Sold Out“ erreichen und sie damit endgültig beweist, dass sie auch im Mode-Business den richtigen Ton trifft.