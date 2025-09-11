Premiere abseits von Dancing Stars: Herby Stanonik startet als Kabarettist durch

Der beliebte Profitänzer und Lehrer feierte mit seinem Soloprogramm "Bildungsscheu" Premiere in der Kulisse Wien.

Fast wie ein Familientreffen wirkte die Premiere von Profitänzer Herby Stanoniks erstem eigenen Kabarettprogramm „Bildungsscheu“ in der Kulisse Wien. Zahlreiche Wegbegleiter und prominente Gäste füllten den Saal – darunter Dancing Stars-Kolleginnen wie Anna Strigl, Monika Ballwein und Catharina Malek.

Auf der Bühne präsentierte Stanonik humorvolle Geschichten aus seiner Zeit als Volksschullehrer an einer Brennpunktschule. „Da gibt’s so viele lustige Anekdoten zu erzählen – und die beruhen alle auf wahren Begebenheiten“, verriet der Neo-Kabarettist. „Die sind automatisch schon lustig, ich muss sie oft nur wiedergeben und brauche nichts dazuerfinden.“

Für ein besonderes Highlight sorgte Anna Strigl. Die Content Creatorin und Ex-Dancing Stars-Tanzpartnerin von Stanonik hatte nicht nur als Gast vorbeigeschaut, sondern steuerte für das Programm sogar eine kleine Tonsequenz bei. „Ich durfte für Herby ein paar Sätze für eine akustische Szene einsprechen“, erzählte Strigl. „Schon während Dancing Stars hat er mich mit seinen Geschichten zum Lachen gebracht. Neben Tänzer ist er wirklich der geborene Kabarettist.“

Herby Stanonik mit Anna Strigl und Petra Stumpf. © Christian Parragh

VIPs bei Premiere

Auch Monika Ballwein und Catharina Malek zeigten sich begeistert von Stanoniks Debüt. Die Stimmung glich einer Mischung aus Klassentreffen – mit viel Applaus für den neuen Bühnenweg des Profitänzers.

Herby Stanonik lud zur Premiere seines Soloprogramms "Bildungsscheu" © Christian Parragh

Nach dem erfolgreichen Auftakt steht bereits der nächste Termin fest: Am 30. November 2025 geht es erneut in der Kulisse Wien weiter. „Mir macht es extrem Spaß, Menschen zum Lachen zu bringen. Und der Schulbezug eignet sich perfekt – denn jeder war (hoffentlich) schon einmal in einer Schule“, schmunzelt Stanonik.