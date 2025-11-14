RAF Camora: Irre Luxus-Verlobungs-Show geht weiter

Der sonst sehr private Rapper lässt jetzt täglich seine 1,8 Millionen Follower an seinem Liebesleben teilhaben.

Was für ein Antrag! RAF Camora hat seiner Verlobten Nadine Krena, einer Immobilienmaklerin aus Oberösterreich, einen Heiratsantrag inszeniert, wie man ihn sonst nur aus Musikvideos oder Hollywood-Filmen kennt.

Auf dem Rollfeld, direkt vor einem weißen Privatjet, wartete ein gigantischer Blumenbogen, ein weißer Teppich – und der Rapper selbst, der vor seiner Liebsten auf die Knie ging. Nadine sagte überglücklich Ja, fiel RAF in die Arme und präsentierte strahlend ihren funkelnden Verlobungsring. Ein irrsinniges Video, das pure Emotion versprüht.

Kaum im Privatjet, ging die Feier schon weiter: Mit Freunden wurde auf die frisch verlobten Turteltauben angestoßen – und Nadine, voller Energie und Glück, legte im Jet gleich einen spontanen Kopfstand hin.

In London erwartete die beiden dann das nächste Highlight: Blitzlichtgewitter, Jubel – und Nadines Geburtstag! In ausgelassener Runde feierten sie in einem edlen Luxusrestaurant weiter, um den besonderen Tag stilgerecht abzurunden.

Ganz private Einblicke

RAF selbst kommentierte das Video seines Heiratsantrags mit den Worten „Einblicke jetzt auch hier“ und öffnete damit ausnahmsweise die Tür zu einer sehr privaten, emotionalen Seite, die seine Fans selten zu sehen bekommen.





Und es bleibt nicht bei diesem einen Einblick: Seit dem Antrag postet der Rapper täglich neue Eindrücke – auch von seinem London-Verlobungstrip. Wieder mit dem weißen Privatjet unterwegs, zeigt er sich als verliebter Rosenkavalier, wie er verträumt auf einem Sessel sitzt und seine Nadine anschmachtet. Einige weibliche Fans kommentierten mit Worten wie: "Wenn ich nur einmal so einen Ausblick in meinem Hotelzimmer haben könnte".

Traumhochzeit in Aussicht

Wenn die Verlobung schon so pompös, liebevoll und spektakulär gefeiert wird, dann kann man nur erahnen, wie groß die Hochzeit ausfallen dürfte. Fans dürfen sich jedenfalls jetzt schon auf das nächste Kapitel dieses Liebesmärchens freuen.