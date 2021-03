Rapp als heimische Lady Gaga

Rapp-Tochter will am Freitag mit einer schrillen Show das Publikum überzeugen.

Pop. Mit Lady Gaga verbindet Sängerin Rebecca Rapp (30) eine Menge. Sie wechselt ihren Look wie ein Chamäleon, sie liebt es, zu singen, und traut sich auch, ihr Publikum zu schocken. Für ihren ersten Auftritt bei Starmania 21 am Freitag hat sie auch einen Song ihres Idols ausgewählt. Mit Born This Way will Rebecca das Publikum und die Jury überzeugen. Welche Version von sich Rebecca dann zeigen wird, weiß sie selbst noch nicht so genau. „Ich werde den Song auf jeden Fall auf meine ganz eigene Art interpretieren“, sagt sie.

Konkurrenz. Rebecca ist als Tochter von Peter Rapp zwar die Kandidatin mit dem bekanntesten Namen, doch auch sie wird gegen 15 Konkurrenten antreten. Unter anderem Philipp Lauscher mit Use Somebody und Anna Heimrath, die gar einen Song eines Jury-Mitglieds gewählt hat. Sie singt Wie a Kind von Ina Regen.