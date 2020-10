In der zweiten ''Dancing Stars''-Show ging es erstmals ans Eingemachte.

Stars. Mit 54 von 60 möglichen Punkten setzte Tausendsassa Silvia Schneider schon in der zweiten Ausgabe der aktuellen Dancing Stars-Staffel neue Maßstäbe im ORF-Ballroom. Der Samba schien ihr und Profi-Partner Danilo Campisi wie auf den Leib geschneidert. Aber die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht und manifestierte sich in Form der großartigen Schauspielerin (und Tänzerin) Edita Malovcic, die in den ersten beiden Shows mit 51 Punkten nur knapp hinter Schneider lag.

750.000 sahen die zweite Show der »Dancing Stars«

Überraschung. Ausgetanzt hat es sich am Freitag für Schauspieler Christian Dolezal. Er lag bereits bei der Jury-Wertung an letzter Stelle und konnte auch das TV-Publikum nicht überzeugen. „Das Votum ist ein gerechtes. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der lieben Roswitha“, so Dolezal nach seinem Aus. Für die nächste Woche gilt für Jurorin Karina Sarkissova vor allem Natalia ­Ushakova als Wackelkandidatin.

Sarkissova: »Oberhauser ist die sexy Oberstufe«

ÖSTERREICH: Christian Dolezal musste gehen. Faire Entscheidung?



Karina Sarkissova: Absolut gerecht! Ich freue mich, dass die Österreicher endlich auf die Tanzkunst geschaut haben.

ÖSTERREICH: Warum überstrahlen zurzeit Silvia Schneider und Edita Ma­lovcic alle anderen Paare?



Sarkissova: Beide haben Vorgeschichten, die mit Tanz zu tun haben. Silvia war auch schon Turniertänzerin und Edita versetzt sich als Schauspielerin mit Leib und Seele in ihre Rolle als Tänzerin.

ÖSTERREICH: Sind die beiden Damen für Sie die Favoritinnen?



Sarkissova: Sie kommen tänzerisch auf jeden Fall sehr weit. Sie sind mit Abstand die besten. Ob die „perfekte Silvia Schneider“ irgendwann jemandem auf den Wecker geht oder „schöne Edita Ma­lovcic“ zu langweilig ist, das weiß man beim Publikum nie.

ÖSTERREICH: Wen finden Sie bei den Herren „sexy“?



Sarkissova: Für österreichische Frauen ist Norbert Oberhauser die ab­solute Oberstufe! Da schmilzt jeder Frau das Herz, und er ist ein echter Mann.

ÖSTERREICH: Wer ist der Wackelkandidat nächste Woche?



Sarkissova: Leider Natalia Ushakova. Die Steigerung zwischen den Tänzen war bei ihr bis jetzt leider nicht sichtbar.