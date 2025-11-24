Alles zu oe24VIP
Silvia Schneider im Kinosaal mit 120 Gardisten.
© Katharina Schiffl

›Neo Nuggets‹

Silvia Schneider lud zum Kinoabend mit 120 Männern

24.11.25, 20:27
Das Multitalent bedankte sich beim Bundesheer für die Unterstützung der "Licht ins Dunkel"-Gala und mietete einen ganzen Kinosaal. 

Was als spontane Begegnung bei der Licht ins Dunkel-Gala begann, entwickelte sich zu einem Kinoerlebnis, das 120 Gardisten so schnell nicht vergessen werden. "Bei der Gala saß ein junger Gardist neben mir – ein Moment, der den Impuls gab, dem Bundesheer einmal zu danken", erzählt Silvia Schneider im Gespräch mit oe24.

Diese Geste führte zu einem außergewöhnlichen Abend im Village Cinema Cineplexx: 120 Gardisten folgten der Einladung zu einer exklusiven Vorführung des brandneuen Films „Neo Nuggets“, dem aktuellen Streifen mit dem Erfolgsduo Pizzera & Jaus. Mit dabei auf der Leinwand ist auch die charmante Moderatorin Silvia Schneider, die in dem Film eine tragende Rolle spielt – und zugleich die treibende Kraft hinter dem besonderen Event war.

© Katharina Schiffl

Schneider sorgt für Strahlen

Mit ihrer herzlichen Art und ihrem unverwechselbaren Stil lud die fesche TV-Moderatorin die Männer der Garde zu einem privaten Kinoabend ein, der dennoch große Bühne bewies. Roter Teppich, Popcorn, beste Stimmung und ein Film, der mit Humor, Gefühl und typisch österreichischem Schmäh überzeugt – alles war angerichtet für einen Abend voller Wertschätzung und gemeinsamer Freude.

 


 

Für viele der Anwesenden war es nicht nur ein unterhaltsamer Filmabend, sondern ein Zeichen aufrichtiger Anerkennung. Ein Moment, der über den Alltag hinausreichte und ein kollektives Lächeln hinterließ. Ein Kino, ein Film, 120 Gardisten – und eine Einladung, die aus einem einfachen „Danke“ entstanden ist.

